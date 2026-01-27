23°
Santa catalina

En Cieneguillas tambiénhonrarán a la Candelaria

A la novena se sumaron otras actividades para la comunidad.

Martes, 27 de enero de 2026 00:00
FE | CIENEGUILLAS, EN LA PUNA, SE PREPARA PARA SU FIESTA RELIGIOSA CENTRAL.

Las autoridades municipales junto a los pobladores de Cieneguillas y parajes cercanos, desde el pasado viernes intervienen en las actividades previstas en el programa de honras a su patrona, la Virgen de la Candelaria.

Hoy y hasta el 1 de febrero a las 8 se izará la bandera nacional; desde las 15 será el Perretón; a las 16 el concurso de disfraz de mascotas; a las 19 (y hasta el 1) se arriará la enseña nacional; y desde las 20 hasta el 1 de febrero se rezará la novena. Mañana desde las 15 habrá cotejos deportivos; el 29 a las 10 será el concurso de comidas regionales, a las 15 habrá juegos recreativos de campo, y a las 22 el concurso de números artísticos.

El 30 a las 15 será la carrera de bicicletas y a las 21 finalizarán los juegos de salón; el 31 desde las 15 habrá una carrera de motos, y para el 1 de febrero a las 10 se programó otra carrera de bicicletas, a las 11 Feria de Cambalache, a las 15 iniciará el Campeonato de Residentes, y a las 21 serenata a la patrona.

El 2, día de la Virgen, a las 10 se hará la santa misa, a las 11 el acto protocolar, y a las 14 se servirá un almuerzo comunitario; el 3 a las 9 bendición de la patrona, y a las 16 salida al mojón para agradecer. El 4 almuerzo y despedida a fieles.

 

