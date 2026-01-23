"Oíd mortales el grito sagrado" en Huacalera

En Huacalera con personal de la Comisión Municipal, se realizó la capacitación en Ceremonial de actos patrios denominada "Oíd mortales el grito sagrado", organizada por autoridades locales, la ONG Nación Gaucha Jujuy y Damas Patricias Belgranianas.

La iniciativa tiene por propósito incorporar conocimientos, habilidades y actitudes en materia de Ceremonial que contribuyan a la formación necesaria para la organización y desarrollo de actos patrios en los ámbitos municipales.

Las temáticas desarrolladas abordaron el significado e importancia de los símbolos patrios desde la Historia; la organización, pautas y normativa de Ceremonial para el uso de símbolos patrios en actos oficiales y participación de instituciones gauchas.

La capacitación estuvo a cargo de Jorgelina Caparrós, Raquel Lacsi, Irene Ballatore y Carlos Gauna, éste último presidente de Nación Gaucha Jujuy, organización no gubernamental que propuso la actividad.

"Oíd mortales el grito sagrado" abordó el ceremonial y tratamiento a la Bandera Oficial de la República Argentina y en particular, se enfocó en la Bandera de la Libertad Civil, bandera de la Provincia de Jujuy y a la vez símbolo patrio nacional. La normativa vinculada al uso de enseñas de otros países en los actos públicos estuvo entre los temas desarrollados.

En un segundo módulo se habló de cómo planificar los actos, de la organización de los recursos humanos y materiales disponibles, invitaciones, glosas y locución, así como de la necesidad de prever medidas de cuidado especial para los niños y jóvenes que concurren como abanderados y escoltas.

El tercer módulo se centró en el ceremonial de los símbolos patrios durante los actos con recomendaciones dirigidas al orden de la ceremonia, ubicación de autoridades y público en general, interpretación del Himno Nacional Argentino, designación de oradores, forma de izar las banderas y uso de ofrendas florales, entre otros aspectos.

La capacitación incluyó asimismo la "pasada" gaucha, el desplazamiento de los jinetes con banderas, la forma de portar las enseñas y la "gala gaucha".

En una segunda instancia, previa evaluación, se realizará la entrega de certificados a los asistentes.

Cabe destacar que como parte de la formación se dejó material de estudio elaborado por las instituciones capacitadoras.

Nación Gaucha Jujuy destacó la disposición del comisionado de Huacalera, Enzo Paz, y la del personal municipal que participó de la formación.