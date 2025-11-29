Trump anunció que suspenderá la migración de los “países del tercer mundo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que planea suspender la migración desde lo que calificó como “países del Tercer Mundo”, un día después de que un ciudadano afgano disparara contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington. El mandatario difundió el anuncio mediante mensajes publicados en su cuenta de Truth Social.

Trump explicó que impulsará una interrupción permanente del ingreso de personas provenientes de esos países. “Pausaré de forma permanente la migración desde todos los Países del Tercer Mundo para permitir que el sistema de Estados Unidos se recupere por completo”, escribió. El presidente afirmó que el país necesita un periodo de estabilización de su estructura migratoria para aplicar nuevas medidas de control.

También apuntó a decisiones tomadas por la administración anterior. Trump afirmó que revertirá “millones” de admisiones otorgadas durante el gobierno de Joe Biden, sin precisar mecanismos ni plazos. Según sus publicaciones, la revisión alcanzará casos aprobados bajo reglas anteriores y comprenderá criterios de utilidad económica y social.

Además, expresó que su administración removerá a quienes considere no beneficiosos para el país. “Retiraré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos”, señaló, al anunciar una política orientada a la expulsión de extranjeros que no cumplan con los parámetros establecidos por su gobierno. La afirmación se enmarca en la estrategia de deportaciones que domina su segundo mandato.

El presidente comunicó que eliminará la entrega de recursos federales a personas sin ciudadanía. “Terminaré con todos los beneficios y subsidios federales para quienes no sean ciudadanos estadounidenses”, indicó, al diferenciar los programas destinados a ciudadanos del resto de las prestaciones disponibles para residentes temporales o personas en procesos migratorios.

Trump anunció además acciones adicionales para reforzar criterios de seguridad nacional y afirmó que deportará a cualquier extranjero que represente un riesgo de seguridad o que sea “no compatible con la civilización occidental”, en referencia a parámetros culturales y de seguridad establecidos por su administración. Estas medidas se suman a los operativos vigentes de identificación y expulsión.

El mandatario remarcó que sus objetivos tienen como fin reducir las poblaciones que catalogó como irregulares. “Estos objetivos se perseguirán con el fin de lograr una gran reducción de poblaciones ilegales y disruptivas”, afirmó en otro de sus mensajes.

Trump añadió que solo una modificación profunda del movimiento migratorio podría resolver la situación actual. “Solo la MIGRACIÓN INVERSA puede curar por completo esta situación”, escribió, al destacar que su administración impulsa un enfoque centrado en retornos masivos y reorganización del sistema migratorio.

El mensaje publicado por el presidente finalizó con un saludo por el Día de Acción de Gracias dirigido a la ciudadanía. El episodio ocurrido en Washington, en el que un ciudadano afgano presuntamente abrió fuego contra dos soldados, se convirtió en el contexto inmediato de la comunicación presidencial.

Las medidas anunciadas se integran a un conjunto de acciones implementadas durante este segundo mandato, orientado a reforzar controles, revisar casos previamente aprobados y aumentar el ritmo de deportaciones.

