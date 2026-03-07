Convocatoria a docentes para cubrir espacios en el Instituto Universitario Provincial de Seguridad

El Rectorado del Instituto Universitario Provincial de Seguridad (IUPS) informa que se encuentra abierta la convocatoria a docentes para la cobertura de espacios curriculares en las carreras de formación inicial y formación continua, con orientación policial y penitenciaria.

La convocatoria está destinada a profesionales con formación académica y trayectoria en el ámbito de la seguridad y disciplinas afines, interesados en incorporarse a la planta docente de esta casa de estudios y contribuir a la formación de los futuros profesionales del sistema de seguridad pública.

El cronograma del proceso, la guía orientativa para postulantes, la grilla de evaluación, así como las publicaciones de docentes admitidos, el cronograma de entrevistas y el orden de mérito, se encuentran disponibles en el este enlace institucional.

El formulario estará habilitado desde las 00:00 horas del sábado 7 de marzo hasta las 10:00 horas del lunes 9 de marzo.

- En este link es posible acceder al formulario de inscripción