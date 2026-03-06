Cuaresma: el padre Macagno invita a cambiar el corazón

En diálogo con el streaming de El Tribuno de Jujuy, el padre Germán Macagno, párroco del Santuario de Río Blanco, compartió una profunda reflexión sobre el significado de la Cuaresma, el verdadero sentido del ayuno, qué hacer cuando no se puede realizar la peregrinación a Punta Corral y la necesidad urgente de promover la paz en un mundo atravesado por conflictos. Durante la entrevista, el sacerdote invitó a vivir este tiempo litúrgico como una oportunidad para transformar la vida personal, cultivar la solidaridad y fortalecer el diálogo tanto en la sociedad como en las familias.

La Cuaresma, explicó Macagno, no es solamente un período de prácticas religiosas externas, sino un camino interior de transformación. “Ya hemos comenzado hace dos semanas la Santa Cuaresma, un tiempo de conversión que tiene que llegar al corazón”, señaló. En ese sentido, recordó que la palabra conversión proviene del término griego metanoia, que significa literalmente cambio de mentalidad.



“Cambiar la mentalidad quiere decir modificar los criterios con los cuales uno vive, habla, se conduce y reacciona. El cristiano tiene que asimilarse a Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida”, expresó. Según el sacerdote, el verdadero desafío de este tiempo espiritual consiste en revisar las actitudes personales y tratar de acercarse cada vez más al modelo que propone el Evangelio.

Uno de los temas más presentes durante la Cuaresma es el ayuno, práctica tradicional dentro de la Iglesia. Sin embargo, Macagno invitó a ampliar su significado y a comprender que no se trata únicamente de una cuestión alimentaria. “El Papa nos ha propuesto un ayuno muy especial, que es el ayuno de palabras hirientes”, explicó.

En ese sentido, el sacerdote destacó la importancia de cuidar lo que se dice y cómo se dice. “Hay que intentar no pronunciar palabras que hieran al otro, que lo desautoricen o lo maltraten. Con la lengua podemos hacer mucho bien, pero también podemos lastimar profundamente”, afirmó. Para el párroco, este tipo de ayuno espiritual resulta especialmente necesario en tiempos donde la agresividad verbal y las discusiones se multiplican tanto en la vida cotidiana como en las redes sociales.

Respecto de la tradicional abstinencia de carne los viernes, Macagno aclaró que la práctica continúa vigente dentro de la Iglesia, aunque subrayó que lo verdaderamente importante es el sentido que se le da al sacrificio. “Uno puede ayunar de otras cosas: de televisión, de redes sociales, de gaseosas o de algunos gustos personales. Incluso, si normalmente come cinco empanadas, ese día puede comer dos”, comentó con sencillez.

El sacerdote remarcó que el ayuno no debe convertirse en un gesto vacío ni en una demostración de religiosidad. “El ayuno no es para creerse santo ni para adelgazar. El verdadero sentido es la solidaridad. Lo que uno ahorra debería destinarse a quienes más lo necesitan”, explicó. En ese punto, recordó que muchas personas atraviesan situaciones económicas difíciles y carecen de alimentos básicos.

Otro aspecto abordado durante la entrevista fue la tradicional peregrinación a Punta Corral, una manifestación de fe profundamente arraigada en la provincia de Jujuy. Cada año miles de personas emprenden el ascenso hacia el santuario de la Virgen del Abra de Punta Corral, aunque no todos pueden realizar el recorrido.

Ante esa realidad, Macagno llevó un mensaje de serenidad a quienes no pueden participar por razones de salud, edad o condiciones climáticas. “Lo importante es la conversión del corazón. A veces subir a Punta Corral puede ser difícil físicamente, pero muchas veces es más difícil cambiar la vida”, reflexionó.

En esa línea, señaló que la verdadera peregrinación ocurre en el interior de cada persona. “No hay que desesperarse si uno no puede subir al santuario. Lo que sí debería preocuparnos es no poder crecer en virtud, no poder dejar algunas malas costumbres o aprender a dominarnos”, expresó.

Finalmente, el sacerdote dedicó unas palabras al complejo contexto internacional marcado por tensiones y conflictos. Frente a ese escenario, insistió en la importancia de promover la paz desde todos los ámbitos de la vida social. “La violencia nunca es camino para nada. Como decía San Pablo VI, la violencia trae más violencia”, afirmó.

Macagno consideró que el diálogo debe convertirse en la herramienta principal para resolver diferencias. “Hay que sentarse, conversar y tratar de encontrar soluciones. Cuando hay violencia todos pierden, nadie gana”, concluyó.

Con estas reflexiones, el párroco del Santuario de Río Blanco invitó a la comunidad jujeña a vivir la Cuaresma como un tiempo de renovación interior, solidaridad con quienes más lo necesitan y compromiso cotidiano con la paz.