CGT
Ruta 47
Industria nacional
Cindac
Paro Nacional
En noviembre
Paso Fronterizo

Cierre en Jama por mal tiempo en la alta cordillera

La Delegación Provincial de El Loa informó el ceste de la ruta 27-CH a la altura del kilómetro 43 debido a las intensas nevazones y tormentas eléctricas que afectan el sector. 

Miércoles, 18 de febrero de 2026 19:31

La medida rige desde las 19 de este miércoles, horario en el que se permitió el paso del último vehículo con salida desde Chile hacia el vecino país. Según detallaron las autoridades, la decisión responde al análisis técnico meteorológico emitido por SENAPRED, que advierte sobre agua nieve y actividad eléctrica en la zona.

En cuanto a la atención en el complejo, se informó que la barrera para ingresos a Chile cerrará a las 19. Sin embargo, el control para quienes tengan su salida del país programada funcionará con normalidad hasta las 20. Las autoridades recomiendan a los viajeros postergar sus desplazamientos hacia Argentina hasta que las condiciones climáticas mejoren y se restablezca la transitabilidad en el paso internacional.
 

