Palpalá: megaoperativo de seguridad para tres noches de corsos

Hoy la ciudad de Palpalá vivirá la primera noche del “Carnaval de Todos” con entrada libre y gratuita, evento esperado por la comunidad local y visitantes de distintos puntos de la provincia. En este marco, desde la municipalidad, conjuntamente con la Policía de la Provincia, diseñaron un complejo dispositivo de seguridad que incluye cortes viales, zonas de estacionamiento designadas y personal especializado apostado en puntos estratégicos, buscando garantizar la tranquilidad de las familias que asistan a las tres noches de corsos que se desarrollarán los días jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de febrero sobre avenida Martijena a partir de las 20 horas.

En este marco, desde la dirección de Tránsito y Transporte local, informaron que el servicio de seguridad iniciará a las 18 horas y se extenderá hasta las 2 de la madrugada, durante las tres noches de corsos. Asimismo, señalaron que se contará con una importante cantidad de inspectores para gestionar cortes y desvíos en los barrios Constitución, Raúl Galán y Escuela Patria, además de coordinar con las empresas de transporte para que el servicio se mantenga hasta el cierre del evento. Las zonas de estacionamiento estarán diagramadas en el predio Akerman Millares, calles adyacentes como Virreinato y Senador Pérez, y la colectora de avenida Martijena, inmediaciones al Colegio Nacional y la Escuela Comercial.

Por su parte, el jefe de la UR8, comisario Marcos Coronel, detalló que la reunión conjunta con la municipalidad también incluyó la planificación para los desentierros, que se desarrollarán hasta el martes próximo, con horarios autorizados de 14 a 20. Además, alertó sobre la aplicación de infracciones a eventos no autorizados y se recomendó extremar cuidado con la sustracción de celulares, ya que en ediciones anteriores se presentaron denuncias por este motivo, especialmente en zonas de mucha aglomeración.

En relación con la presencia de menores de edad, se dispondrá de personal de la UR8 con el fin de evitar el consumo de bebidas alcohólicas y desmanes. Asimismo, se recordará a los padres y tutores la importancia de supervisar y acompañar a sus hijos durante el desarrollo de los festejos.

Cabe destacar que participaran más de 50 agrupaciones, entre ellas locales e invitadas: