 Humahuaca ya vive el Alborozo 2026

Con una programación extensa, diversa y de acceso libre, el Alborozo Humahuaqueño 2026 ya se vive en la Ciudad Histórica , combinando celebraciones religiosas, expresiones ancestrales, música, danza y encuentros comunitarios que se desarrollan entre enero y febrero. La propuesta fue detallada por la intendenta Karina Paniagua, en una entrevista brindada al streaming de El Tribuno de Jujuy, donde remarcó el valor cultural, social y económico de esta histórica celebración que cumple 49 años.

El Alborozo Humahuaqueño 2026 se desarrolla a lo largo de los meses de enero y febrero con actividades concentradas principalmente en la ciudad histórica de Humahuaca y también en comunidades cercanas, involucrando a artistas locales y de renombre, agrupaciones culturales, comparsas y comunidades originarias. La propuesta reafirma su importancia como una de las celebraciones culturales más representativas del norte argentino y, ya se encuentra en pleno desarrollo con una amplia participación de vecinos y visitantes.

“Estamos transitando el programa del Alborozo Humahuaqueño en sus 49 años y la verdad que nos hace sentir orgullosos todo este acervo cultural que tiene Humahuaca”, expresó la jefa comunal durante la entrevista con El Tribuno de Jujuy, invitando a jujeños y visitantes a sumarse a una agenda que se extiende hasta el tradicional Desentierro del Carnaval, el sábado 14 de febrero.

Autoridades y referentes culturales de Humahuaca durante la presentación del Alborozo 2026 en San Salvador de Jujuy.

La programación combina espiritualidad, cultura viva y una fuerte participación comunitaria. En estos días se desarrolla la novena en honor a la Virgen de la Candelaria, patrona de la ciudad, con celebraciones que incluyen la visita de autoridades consulares de Bolivia y la participación de fraternidades bolivianas. “Hoy, a partir de las 18, recibimos al cónsul de Bolivia en Villazón y al cónsul en San Salvador de Jujuy, junto a las fraternidades que rinden honor y homenaje a nuestra patrona”, explicó Paniagua, destacando los lazos históricos y culturales que unen a Humahuaca con el hermano país.

Uno de los momentos centrales llegará el 2 de febrero, con la solemne misa en el Monumento a los Héroes de la Independencia, la procesión posterior y una propuesta artística nocturna de acceso libre. “Después de la parte religiosa, a partir de las 20, vamos a comenzar un espectáculo al pie del monumento, totalmente gratis, con artistas de renombre”, subrayó la intendenta, resaltando la decisión de garantizar el acceso igualitario a las expresiones culturales.

El calendario continúa con celebraciones profundamente arraigadas en la identidad local, como el Jueves de Compadres del 5 de febrero, el Festival Nacional del Carnavalito Humahuaqueño del 7 de febrero y el Jueves de Comadres del 12 de febrero, que se realizará en el anfiteatro municipal y estará dedicado especialmente a las mujeres. En este marco, Humahuaca celebrará además los 55 años del Festival de la Chicha y de la Copla, una de las manifestaciones más representativas del canto ancestral de la Quebrada.



La música y la memoria también ocupan un lugar destacado dentro del Alborozo Humahuaqueño 2026. El Encuentro de Instrumentistas, previsto en los días previos al carnaval, rendirá homenaje a un integrante humahuaqueño del histórico grupo Sombras. “Es una manera de reconocer a quienes llevaron nuestra música y nuestra identidad más allá de Humahuaca”, señaló Paniagua durante la entrevista.

El punto culminante de la agenda llegará el sábado 14 de febrero, con el tradicional Desentierro del Carnaval, una ceremonia única que sintetiza fe, celebración y sentido comunitario. “Siempre decimos que Humahuaca es el único lugar en el mundo donde el diablo va a misa”, afirmó la intendenta. Ese día, los disfrazados participan de la bendición de trajes y banderas para luego dar inicio al desfile de las 43 comparsas que integran la histórica ciudad.

Más allá de la celebración, la intendenta remarcó el impacto social y económico que genera el Alborozo Humahuaqueño. “Es una agenda amplia, llena de algarabía y fiesta, que también sirve para que nuestra gente pueda generar un sustento para la familia por un buen tiempo”, sostuvo, al tiempo que pidió a quienes visiten la ciudad respeto y compromiso con el cuidado del patrimonio cultural y social.

“El que llega a Humahuaca tiene que sentirse un humahuaqueño más, pero ayudando a cuidar nuestra histórica ciudad y siendo parte de nuestra sociedad”, concluyó Karina Paniagua en diálogo con el streaming de El Tribuno de Jujuy.

Con actividades que se despliegan tanto en la ciudad como en comunidades cercanas, el Alborozo Humahuaqueño 2026 vuelve a posicionarse como una celebración integral, donde la cultura no solo se muestra, sino que se vive, se comparte y se proyecta hacia el futuro, reafirmando a Humahuaca como corazón cultural de la Quebrada.