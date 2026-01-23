Encuentro de comunidades y Festival del churqui y el cardón

Mañana en la comunidad de Hornaditas, al norte de Humahuaca, desde las 10 se realizará el XXII Encuentro de comunidades aborígenes y el Festival del churqui y el cardón, como parte de las festividades populares del Alborozo Humahuaqueño.

"En el festival se destaca el canto de la copla y los instrumentos típicos de los folcloristas, además de presentar nuestro saludo al churqui y al cardón más añejos que tenemos en la comunidad", especificó Roberto González, que junto a Agustín Chauque y Walter Llampa junto a otros organizaron la actividad.

En el 2027 este festival cumplirá sus 25 años y mañana comenzarán los festejos; Agustín Chauque destacó la trayectoria e invitó a los humahuaqueños y turistas a Hornaditas. De su comunidad destacó el paisaje, el churcal y las costumbres y tradiciones que se pondrán de manifiesto mañana.

"Hacemos honor a la cultura a través de un encuentro de comunidades, por ejemplo chimpiamos el cardón, también el churqui y agradecemos a la Pachamama, respetando la tradición hermanados. Somos parte del Alborozo Humahuaqueño donde la cultura es revalorizada como la unión de las comunidades", agregó Walter Llampa.

Luego destacó la concurrencia de turistas al encuentro y festival, "asisten para conocer sobre la cultura de los humahuaqueños, lo que hacemos no tiene un fin económico, se pone de manifiesto principalmente la identidad cultural", dijo.

Durante la jornada se ofrecerán comidas típicas de la región, se realizará el Concurso de la tortilla a la brasa, habrá copleada y contrapunteada, y un espectáculo folclórico con músicos populares locales. Se reivindicará también la identidad de los pueblos norteños a través de sus manifestaciones culturales, y reafirmando los principios de colaboración mutua en unidad.