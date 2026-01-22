Autoridades de Chile coordinaron el cierre temporal del Paso de Jama con el Gobierno Nacional

Por estrictas razones de seguridad y los efectos de resguardar la integridad de las personas, a requerimiento de Vialidad de Chile, autoridades nacionales de Argentina dispusieron la inhabilitación temporal del tránsito por el paso fronterizo de Jama que vincula el norte de ambos países.

Es oportuno recordar, que la administración y el funcionamiento de los pasos fronterizos en Argentina corresponden exclusivamente al Gobierno de la Nación. Esta responsabilidad, representa un puente de coordinación entre las distintas esferas estatales a cargo de los ingresos y egresos en zonas de frontera.

En principio, se prevé que dicha medida se hará efectiva hasta el lunes 26 del corriente mes, a horas 13, en atención a las condiciones climáticas desfavorables pronosticadas para la zona de referencia.