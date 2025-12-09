Jujuy recibió cerca de 15 mil visitantes el último fin de semana largo

Durante los días 6 y el 8 de diciembre los números positivos para el turismo jujeño, muestran métricas de visita que llegan casi a los 15 mil turistas (14.989 exactamente) según los datos relevados por el Observatorio Turístico del Ministerio de Cultura y Turismo.

Los visitantes generaron un total de 25.541 pernoctes, con una estadía promedio de 1,70 noches. De este total, 15.322 corresponden a emprendimientos empadronados y 10.217 a no empadronados, reflejando la diversidad de la oferta de hospedaje jujeña.

El análisis por regiones muestra a la Quebrada de Humahuaca como el circuito más demandado, alcanzando un 75,56% de ocupación hotelera. Le siguieron los Valles con un 59,06% y las Yungas con 33,63%, evidenciando la preferencia de los turistas por los circuitos consolidados de la provincia.

"La Quebrada continúa siendo nuestro producto estrella como Patrimonio de la Humanidad. Nos propone seguir fortaleciendo todas las regiones con acciones promocionales que equilibren la distribución de visitantes", agregó Posadas.

Con un gasto diario promedio de $113.371 por turista, el fin de semana largo generó un derrame económico significativo en las comunidades locales, beneficiando a prestadores de servicios turísticos, gastronómicos y comercios de las distintas regiones.

La provincia contó con 431 alojamientos que ofrecieron 12.347 plazas disponibles, de las cuales 8.983 turistas se alojaron en emprendimientos empadronados y 5.996 en no empadronados.

El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, destacó que "estos resultados confirman que Jujuy mantiene su posicionamiento como destino preferido durante todo el año. El 82,06% de ocupación promedio demuestra el trabajo sostenido en materia de promoción y el compromiso del sector público y privado por ofrecer experiencias de calidad a nuestros visitantes".

Seguimos apostando al crecimiento sostenido de la cultura y el turismo en la Provincia de Jujuy.