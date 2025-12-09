Juraron los nuevos concejales en Palpalá

El Concejo Deliberante de Palpalá se prepara para iniciar un nuevo período legislativo llevando hoy a cabo la Sesión Preparatoria , un encuentro institucional clave para la conformación formal del cuerpo. El punto central de la jornada fue la toma de juramento de los concejales electos en los comicios provinciales del pasado mes de mayo, marcando un paso fundamental en la vida política de la ciudad.



El intendente Rubén Eduardo Rivarola y miembros de su gabinete estuvieron presentes en la ceremonia, reforzando la vinculación institucional con el renovado Concejo Deliberante.



Entre los nuevos representantes que asumirán sus bancas y prestarán juramento se encuentran Diego Sebastián Cáceres (del Partido Justicialista), Rubén Alejandro González , Rodrigo Reynaga y Alicia Maribel Zerpa . Una vez completado el acto de asunción, se designaron las nuevas autoridades del Concejo: Roxana García fue ratificada como Presidenta, acompañada por Diego Cáceres (PJ) en la Vicepresidencia Primera y Franco Yarvi en la Vicepresidencia Segunda.

La sesión también sirvió como marco para la despedida de los ediles que concluyen su mandato. El cuerpo legislativo brindó un reconocimiento a Susana Hebe Callejo , Daniel Luna , Julio Mamáni y Bética Rivero por su labor. Además, se formalizó el cese en el cargo de Juan Flores , quien había renunciado a su banca previamente.