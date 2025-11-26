López: “No permitiremos la política en nuestro sindicato”

El próximo miércoles 12 de diciembre se llevarán adelante las elecciones en el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom), donde se renovará la comisión directiva y la comisión revisora de cuentas. En ese marco, el actual secretario general, Sebastián López, competirá por un nuevo mandato al frente de la organización, encabezando la lista Blanca, acompañada por un amplio equipo de dirigentes de distintos puntos de la provincia.

La fórmula está integrada por María Apaza como secretaria adjunta; Noemí Albarez, en la secretaría gremial; Miriam Lucrecia Báez, en Administración; Noelia Garnica, al frente del área de la Mujer y Derechos Humanos; Juan Ricardo Galeotta, en Hacienda; Rosalía López, en Prensa; Álvaro Sandoval, como prosecretario de Hacienda; Rubén Wayar, secretario de Actas; Eduardo Ruiz, en Interior; Abel Bruzzo, en Organización; y Víctor Soza, a cargo de Acción Social, entre los cargos más destacados.

Durante su recorrida de campaña, López remarcó que la actual conducción mantendrá firme su defensa de los derechos laborales. "Si tenemos que salir a la calle para defender nuestros derechos lo vamos a hacer, como lo hicimos hace unos días en la movilización contra el ofrecimiento del bono. Estamos a favor del pase a planta permanente, la recategorización y la desprecarización de los municipales", afirmó.

Asimismo, rechazó cualquier intento de intervención externa en la vida gremial. "No vamos a permitir la injerencia de políticos, empresarios ni patronales en las filas de nuestro sindicato. Los municipales vamos a defender el gremio. Invitamos a todos los compañeros a votar el 12 de diciembre por la lista Blanca del Seom: defendemos la historia", sostuvo que su lista es integrada en su totalidad por trabajadores municipales.

El dirigente insistió en que el objetivo es fortalecer al sindicato para "seguir conquistando derechos", y destacó el trabajo que vienen realizando frente a los consumos problemáticos entre trabajadores municipales: "Estamos enfocados en la contención y recuperación de nuestros compañeros".

En cuanto a infraestructura, adelantó que uno de los compromisos centrales para los próximos años será ampliar y mejorar los espacios del sindicato en toda la provincia. "Queremos construir infraestructura, sobre todo en el interior, y poner en valor lo que ya tenemos. La idea es que cada localidad cuente con un lugar de referencia. Queremos terminar el albergue de Abra Pampa y La Quiaca; en Capital ya hemos finalizado el albergue", detalló.

López también evocó el rol del Seom en el "Jujeñazo" de 2023, asegurando que la actual conducción estuvo en la primera línea de las protestas. "Fuimos partícipes y protagonistas de aquella gesta del pueblo jujeño. No nos escondimos en las oficinas; salimos a dar batalla en unidad con todos los sectores: docentes, pueblos originarios y organizaciones sociales".

Con respecto a los reclamos que llevará adelante en un eventual nuevo mandato, explicó que apuntan a un salario igual a la canasta básica total, la recategorización de 17 mil trabajadores municipales y el pase a planta permanente de los 7 mil que aún esperan estabilidad.

En las últimas semanas, la lista Blanca realizó un intenso recorrido por distintas localidades como Uquía, Vinalito, Purmamarca, Yala y Reyes, donde -según indicó López- recibieron "apoyo y respaldo para defender el sindicato".

Finalmente, reivindicó la simbología que identifica a su lista: la vincha, un emblema que remonta a figuras históricas como Santillán, Bejarano y Demetrio Vilte. "La vincha representa la lucha de los '90 y lo que somos. El trabajador municipal va a defender su sindicato y no va a permitir que la política y los empresarios se metan en nuestras filas", cerró.