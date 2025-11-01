Cadetes del IUPS demostraron su destreza en una exhibición anual

Una jornada cargada de profesionalismo y disciplina se vivió este 31 de octubre en las instalaciones del Instituto Universitario Provincial de Seguridad (IUPS), ubicado en Avenida Forestal, Alto Comedero. Con las puertas abiertas a la comunidad desde las 15 horas, la institución llevó a cabo su Exhibición Anual de Materias Prácticas, un evento que culminó a las 17 con una imponente demostración del trabajo de sus cadetes.

El evento permitió a las y los estudiantes ser los protagonistas absolutos, mostrando en terreno las técnicas, habilidades y conocimientos integrales que han incorporado a lo largo del año académico. Las fotografías captadas durante la exhibición dan cuenta de la diversidad y el rigor de las prácticas, donde se pudo observar a los cadetes ejecutando procedimientos tácticos, primeros auxilios y resolución de conflictos, siempre bajo estrictos protocolos de seguridad.

Esta muestra no solo fue una evaluación práctica de su aprendizaje, sino también una ventana para que la comunidad jujeña constate la sólida formación y la profunda vocación de servicio de quienes pronto estarán abocados a la protección ciudadana. Las imágenes reflejan momentos de alta concentración, trabajo en equipo y la aplicación efectiva de los conceptos teóricos en simulacros que replican situaciones reales.

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia, se expresó un acompañamiento y un orgullo por esta iniciativa, destacando que la exhibición es un fiel reflejo del compromiso con la formación integral y profesional de los futuros efectivos.