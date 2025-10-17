La Corte Suprema interviene en un conflicto minero por litio y borato que amenaza recursos hídricos en el Norte

La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió intervenir directamente en el conflicto por la explotación de litio y borato en la cuenca Salinas Grandes-Guayatayoc, una región de 17.602 km² que abarca las provincias de Salta y Jujuy. La medida responde a una demanda presentada por comunidades originarias y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), quienes denuncian un potencial daño irreversible en el sistema hídrico y la falta de evaluaciones ambientales serias.

El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, implica que la Corte asume la competencia originaria para resolver este litigio, que enfrenta a los pueblos locales y organizaciones ambientalistas con los gobiernos provinciales y el Estado nacional.

El conflicto judicial se inició con una presentación de la Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos, junto a otras comunidades y la FARN. En su demanda, argumentan que la extracción minera pone en riesgo el agua de la cuenca, vital para sus actividades ganaderas y agrícolas de las que dependen históricamente. Por ello, solicitaron una Evaluación de Impacto Ambiental acumulativa para todos los proyectos, la suspensión de las autorizaciones vigentes y que no se otorguen nuevos permisos.

Fundamentos de la intervención y nuevos hechos

La Corte fundamentó su intervención en la extensión de la cuenca, que involucra a dos jurisdicciones provinciales, y la participación del Estado Nacional como parte demandada. Citando el artículo 117 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente, el tribunal recordó que su competencia originaria procede cuando se trata de recursos ambientales que trascienden los límites de una provincia.

En el transcurso de la causa, las comunidades denunciaron ante la Corte que las empresas mineras entregaron documentación ambiental insuficiente para obtener habilitaciones, sin cumplir con los procedimientos formales. También cuestionaron que la actividad continuó durante la pandemia por ser declarada esencial y señalaron políticas del gobierno de Alberto Fernández que promovieron la minería del litio.

Informes provinciales y próximos pasos

Ante estas denuncias, la Corte requirió información a las provincias. Jujuy informó sobre 24 emprendimientos mineros dedicados al litio y borato, mientras que Salta reportó la perforación de al menos 69 pozos de exploración.

Con todos los elementos en vista, el máximo tribunal no solo se declaró competente, sino que también ordenó a los gobiernos demandados (Jujuy, Salta y la Nación) que presenten un informe detallado en un plazo de 30 días, según lo establecido en la ley de amparo. Una vez recibidas estas respuestas, la Corte se expedirá sobre la medida cautelar que busca suspender inmediatamente toda la actividad minera en la zona, mientras se evalúa el fondo de la controversia.