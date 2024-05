Hace veinte años espera que pavimenten calle Casabindo

El barrio San Marcos, de Perico, no cuenta con calles pavimentadas y a esto se suma la falta de iluminación en diferentes sectores.

El barrio San Marcos, de Perico, no cuenta con calles pavimentadas y a esto se suma la falta de iluminación en diferentes sectores.

La vecina Faustina Terrazas de Vilca comentó a El Tribuno de Jujuy que hace más de veinte años la calle Casabindo no cuenta con pavimento.

Dijo que si bien en su momento los vecinos realizaron las notas correspondientes a la municipalidad pidiendo la pavimentación, pero no obtuvieron respuesta alguna a sus pedidos.

CASABINDO Y SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE | ESCOMBROS Y BASURA.

"En su momento solo solicitábamos la mano de obra ya que nosotros íbamos a poner el material, pero aun así no nos brindaron respuesta", apuntó.

Además Terrazas de Vilca dijo que no cuentan con un centro vecinal para que realicen las gestiones correspondientes para el barrio. Algunos sectores no cuentan con iluminación pública. "Hace más de tres meses se quemaron los focos y hasta ahora la municipalidad no viene a arreglar por ahí se torna peligroso en esos sectores", advirtió más adelante.

ABANDONO | OTRO SECTOR DEL BARRIO PERIQUEÑO

Con respecto a la seguridad expresó que necesitan más recorrido policial, ya que siempre hay uno que otro robo. "Los recorridos policiales deberían ser por la mañana ya que muchas personas salen a trabajar y los niños se van la escuela, también deberían ser por la noche porque en algunas zonas del barrio están sin luz", agregó.

También solicitó a la municipalidad que se encargue de retirar los escombros que se encuentran en la calle Casabindo y Sánchez de Bustamante ya que llevan más de un mes en el lugar. "Hay muchos vecinos que van y tiran la basura y se vuelve un foco infeccioso lastimosamente la gente no hace caso de no tirar la basura ahí", lamentó.

Solicitó que la comuna "se haga presente a cambiar los focos y levantar los escombros sobre todo ya que son dos problemáticas que ellos pueden resolver".

Seguridad



Vecinos del barrio San Marcos, de la ciudad tabacalera, pidieron mejoras en el alumbrado público y mayor presencia policial.