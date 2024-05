Jujeño representa al país en la “27° Olimpiada Internacional de Filosofía” en Finlandia

El joven jujeño que se destacó en la Olimpíada Argentina de Filosofía, Marcos Sánchez de Bustamante, va por la instancia internacional en la que seguramente dejará su huella. La IPO (International Philosophy Olympiad), es un certamen de filosofía que se realiza una vez al año a nivel mundial, basada un poco más en la búsqueda del desarrollo de la argumentación filosófica.

En la instancia internacional participan casi todos los países del mundo, y van 2 representantes por país (los dos primeros puestos de la instancia nacional) a realizar un ensayo argumentativo en un idioma el cual no sea el suyo, a partir de una cita en la que no conocen su autor o de donde surgió.

Marcos compartió con El Tribuno de Jujuy, como vivió esta hermosa experiencia que hoy lo lleva a representarnos en el mundo. “En lo personal, definiría mi experiencia en la olimpiada nacional como uno de los mejores viajes de mi vida. Un viaje en el que conviví y compartí, sin dudas, con las mentes más brillantes del país. Fue una experiencia de la cual me llevo aprendizajes y momentos que me marcaron de por vida”.

Al recibir la noticia que había clasificado para la olimpiada nacional, que se realizaría en Villa La Angostura, señaló “me emocioné mucho y decidí que definitivamente iba a asistir. Lo hice por el gusto de participar, representar a mi colegio, a mi provincia, y para vivir la experiencia. Al llegar al predio de la UBA, fui muy bien bienvenido, además del hecho de que nos proporcionaron alojamiento y comida todos los días que se llevó a cabo la olimpiada. Se realizaron charlas y actividades muy entretenidas e interesantes en las cuales la pasé muy bien y conocí gente muy inteligente, con los que comparto los mismos gustos y pasión por la filosofía. Hice muy buenos amigos de otras provincias que me quedaron hasta el día de hoy, y que, a pesar de la distancia, siempre están presentes”. Hay que destacar que la Olimpiada Nacional de Filosofía se hace 27 años y por primera vez un jujeño clasificó para la instancia internacional.

Recordó el día del examen en la olimpiada nacional, destacando que “nunca tuve el objetivo de ganar algo, ya que con el hecho de estar participando de esa olimpiada y tener esa experiencia, estaba más que feliz. Además de eso tuve la oportunidad de recorrer Villa La Angostura, este lugar me pareció uno de los más lindos de Argentina, y pude conocer el río más corto del mundo, que se encuentra en la zona, entre otras cosas”.

“Cuando llegó el día de la entrega de premios me llevé la sorpresa de haber sido calificado con el primer premio de mi eje, el “Eje Ético”, y luego con el primer premio de la general. Fue un momento de emoción indescriptible, ya que nunca tuve mejor sensación que la de ser premiado de la mejor manera en una competencia que trata de lo que más me apasiona en la vida, además sabiendo que lo había hecho yo mismo, desde lo que yo sabía y expresándolo a mi manera”.

Indicó que además de haber cosechado amigos nuevos, experiencias, aprendizajes y recuerdos que nunca va a olvidar, trazó a allí la aventura que está a punto de vivir en Finlandia.

“Dentro de pocos días estaré participando de la instancia Internacional en Finlandia, representando a la UBA y a mi país, con altas expectativas y confiado en que voy a representarnos bien y a disfrutar de esta hermosa experiencia que llegó a mí”, agregó.

Con todas las expectativas a flor de piel, Marcos no se olvidó de los agradecimientos “me gustaría agradecerle, ante todo, al colegio en el que me formé: Complejo Educativo José Hernández. Ya que, gracias al mérito de ellos, desde un principio, fue que tuve la oportunidad de participar en esta olimpiada y llegar hasta donde estoy actualmente. Me quedo con la moraleja de que realmente, a veces las mejores cosas ocurren, y los sueños se cumplen”.