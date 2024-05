Griselda Siciliani confirmó que está en una relación amorosa con Luciano Castro

Tras viralizarse una foto de ellos dos comiendo juntos, Griselda Siciliani (46) le confirmó a Intrusos (América TV a las 12) que está comenzando una relación amorosa con Luciano Castro (49).

Después de varias semanas de rumores, aparecieron una serie de imágenes de ambos actores compartiendo una cena romántica el pasado fin de semana.

El encargado de de difundir este material fue @elejercitodeLAM, que publicó el pasado fin de semana en su cuenta de Instagram, donde lo siguen casi 600 mil personas, dos fotos en las que se podía ver a la flamante pareja en una comida íntima frente a frente.

A raíz de esto, este lunes en Intrusos (América TV a las 12), Guido Záffora contó la información que había obtenido del entorno de la actriz y la conversación que había mantenido con ella.

Al aire, el panelista afirmó: "Hoy hablé con alguien cercano a la pareja y me dijeron que esto es verdad y que ellos tuvieron varias vueltas, era como una pareja sexual".

"Cuando empezaron, Griselda se había separado de Suar, Castro en 2007 estaba empezando con Sabrina con lo cual se corta, porque Castro fue impoluto, no pasó nada, muy fiel él con Sabrina", aclaró Guido.

"Pero que después cuando se separaron, vuelven a la carga, de verse así, nada formal y que hace poco tuvieron ese fuego de vuelta", agregó el panelista del ciclo de espectáculos de América.

Luego, Záffora mostró cómo fue la conversación que había mantenido con Siciliani: "Yo le pregunto a Griselda: '¿Qué es eso de Luciano?', me responde y me manda el emoticon de la carita con dos corazones en los ojos".

"Le digo: '¿Qué sería esto? No entendí', a lo que ella me responde: 'Sería... no me preguntes que no me gusta hablar de esos temas'", leyó Guido la conversación con Griselda.

"¿Pero me lo confirmás?", quiso saber Záffora en la conversación con la actriz. Sin embargo, en este momento, ella fue por la evasiva y contestó: "Nos vemos esta noche".

Para sumar más confirmaciones a la noticia, la compañera de Guido, Laura Ubfal agregó: "Están saliendo, reconocido por Griselda, porque le pregunté: '¿Estás con él?' y me contestó que sí".

Qué dijo Luciano Castro de Griselda Siciliani

A principios de mayo, ante el surgimiento de rumores, en Socios del Espectáculo (El Trece a las 10.30) le preguntaron al actor por su vínculo sentimental con su colega, pero él se encargó de desmentirlo.

Luego de referirse a su separación de Flor Vigna, Luciano explicó sobre Griselda: "No me enoja, lo tomo como lo que es, una pavada más".

"Sobre todo si es Griselda, porque si me inventás con una persona que no conozco, por ahí sí me enojo, pero bueno, ya, lo mío con ella data de años", aclaró y se mostró molesto por las versiones.

Además, Castro reconoció que no es la primera vez que lo vinculan a la hermana de Leticia Siciliani: "Más allá de lo que pudo haber pasado, mil veces nos inventaron romances y nada, no me pasa nada".

"Nos cruzamos en un lugar y hablamos y nos reíamos de eso, pero nos reíamos en el sentido de con qué facilidad se instala algo. Uno a veces piensa 'hay que tocar a alguien importante con esa liviandad'. Y no lo digo hablando de mí. Pero bueno, en un punto te reís", cerró el actor con una reflexión.