Palpalá albergará las finales de vóley el 6 de diciembre

El intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, recibió al coordinador provincial de la Copa Jujuy de Vóley, Pedro Ruiz, quien confirmó que la final se disputará el sábado 6 de diciembre en el estadio "Olímpico Municipal". La Asociación de Vóley de Palpalá será uno de los equipos finalistas en femenino y se enfrentará al ganador de la otra llave semifinal. Junto al jefe de Gabinete, Rubén Pereyra, confirmaron la realización de la final en masculino y femenino arrancará a las 20.

En este marco, Pedro Ruiz, coordinador de la Copa Jujuy, dependiente de la Secretaría de Deportes de la Provincia, destacó el apoyo brindado por la Municipalidad de Palpalá durante toda la competencia. Al respecto, expresó: "Agradecemos todo el acompañamiento que recibimos en la Copa Jujuy, especialmente por parte del intendente Rivarola y del equipo de Palpalá, tanto en la rama masculina como femenina, también de la AVP que estará en la final femenina tras realizar un gran torneo". Luego agregó: "Este ha sido un año muy especial para la Copa Jujuy de Vóley, porque registramos un récord de inscriptos. Llegaron a las instancias finales los mejores, y es muy loable el trabajo que viene realizando la gente de Palpalá".

El referente provincial manifestó que la decisión de que la instancia final se juegue en Palpalá, y la comunidad pueda vivir una fiesta del mejor vóley, es devolver el gran apoyo brindado por la municipalidad a la Asociación de Vóley de Palpalá, especialmente en cuanto al transporte de los deportistas, y que la ciudad pueda acompañar a su equipo representativo. Más adelante, Ruiz ratificó: "Tenemos algunas metas de trabajo, como un convenio que firmaremos entre la Secretaría de Deportes de la Provincia y el municipio para desarrollar acciones conjuntas, porque todos buscamos lo mismo y es promover el deporte entre los jóvenes. La articulación entre Provincia y Municipio es fundamental; trabajar en red nos permite llegar a más jóvenes".

Finalizando, el funcionario ponderó: "En Jujuy y en el norte tenemos un gran problema que es la distancia para poder compartir. Entonces estos torneos de regionalización nos parece que es el camino adecuado para mejorar el nivel de cada uno de nuestros deportistas y la Copa Jujuy es el claro ejemplo de federalismo que se juega en desde La Quiaca hasta Yuto. En lo que es vóley terminar en Pálpala la final para nosotros es una gran alegría", cerró.