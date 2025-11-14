Argentina cerró el año con un triunfo ante Angola

En el último amistoso de 2025, que sirve como preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Selección Argentina se impuso por 2-0 sobre Angola en Luanda. Con un gol de Lautaro Martínez, asistido por Lionel Messi, y un tanto de La Pulga con pase del Toro, la Albiceleste de Lionel Scaloni se quedó con el triunfo en un duelo discreto, disputado en el Estadio 11 de Novembro. Debutaron Kevin Mac Allister, Máximo Perrone, Gianluca Prestiani y Joaquín Panichelli. Los futbolistas ya quedaron liberados y no continuarán con entrenamientos en España.

El amistoso tuvo la participación de cuatro nuevos debutantes en el ciclo Scaloni: Kevin Mac Allister, Máximo Perrone Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli. Emiliano Buendia también ingresó desde el banco de suplentes para suplir a Thiago Almada -el mejor argentino adentro de la cancha-, quien sufrió un corte en su frente.

El partido de Messi se pareció mucho a los que disputa con la camiseta rosa de Inter Miami: es más selectivo en los momentos y acelera sólo cuando tiene la certeza de que puede desnivelar. Por momentos 10, por momentos rueda de auxilio de Lautaro Martínez, salió a cinco minutos del final, reemplazado por Panichelli. Los angoleños festejaron su gol como si hubiese sido de su propia selección. Fue la verdadera estrella del partido, más allá de que no se destacó como en otras presentaciones.

