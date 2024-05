Se viene Open Refinor 2024

El domingo se jugará el Open de ajedrez Refinor 2024. El torneo dará comienzo indefectiblemente a las 11 con los jugadores que se encuentren en el lugar de juego. La iniciativa fue de Cristian Manuel Martínez que se encuentra a cargo de la concesión del local en el barrio Alto Comedero, donde dispone de juegos para los clientes a quienes les gusta este deporte-ciencia. El mencionado certamen será supervisado por el experimentado entrenador y árbitro Andrés Ortiz.

"A la tarde asisten chicos a jugar en el local con el juego que está a disposición", precisó Martínez, quien en conjunto con Ortiz organiza el certamen para la familia ajedrecística.

Está destinado a las categorías mayores, juveniles, sub 18, sub 16, sub 14 e infantiles sub 12, en donde se entregarán premios a los tres primeros de cada categoría y para la categoría femenina.

El campeonato fue pactado bajo sistema suizo a 7 rondas con un tiempo de reflexión de 12 minutos más 10 segundos de incremento con relojes digitales.

El árbitro nacional Andrés Ortiz dirigirá el encuentro, realizando el pareo con el programa Swiss manager publicando minuto a minuto los resultados en la web a través de la página chessresults.com. Ortiz se encuentra a la espera de la homologación de la Federación Internacional de Ajedrez para la obtención del título de árbitro Fide.

La organización anunció que está confirmada la presencia del mejor jugador de la provincia, el maestro Fide Cristian Robledo, esperando contar con numerosos jugadores de la capital jujeña así como de localidades cercanas . En el evento los chicos podrán adquirir valiosa experiencia al poder enfrentar a jugadores de mayor nivel durante 7 partidas, ya que si se enfrentan a los de su misma edad, el progreso es mínimo. El reglamento de juego será bajo las leyes de la Fide 2023.

Las inscripciones con un valor de $3.000 incluyen una gaseosa y sándwich o en su defecto café con leche y bizcochos para todos los participantes, se encuentran abiertas en la página oficial: La Nueva Ciudad (@refishoplanuevaciudad).